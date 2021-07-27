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«Чикаго» официально объявил об обмене Флёри

«Чикаго» официально объявил об обмене Флёри
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«Чикаго Блэкхоукс» объявил в «Инстаграме» об обмене нападающего Микаэля Хаккарайнена в «Вегас Голден Найтс» на голкипера Марка-Андре Флёри.

Напомним, что в прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.

По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

«Вегас» завершил регулярку на втором месте в Западном дивизионе и вышел в плей-офф. В Кубке Стэнли-2021 «Голден Найтс» дошли до полуфинала, где уступили «Монреаль Канадиенс». «Чикаго» занял шестое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф.

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