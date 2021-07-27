Защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл подпишет однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз» на сумму $ 900тысяч, сообщает инсайдер Эллиот Фридман.

В прошедшем сезоне защитник провёл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил три шайбы и отдал 24 результативные передачи. В плей-офф на счету игрока две передачи в трёх встречах.

За время карьеры Яндл выступал за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», и «Флориду Пантерз». За «Флориду» игрок играл с сезона-2016/2017.

По итогам прошлого сезона «Пантерз» заняли второе место в таблице Центрального дивизиона и вышли в плей-офф, где в первом раунде проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Флайерз» заняли шестое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли-2021.