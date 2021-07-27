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Генменеджер «Чикаго»: невозможно отказаться от вратаря, получившего «Везину Трофи»

Генменеджер «Чикаго»: невозможно отказаться от вратаря, получившего «Везину Трофи»
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Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал обмен Марка-Андре Флёри в «Чикаго».

«Возможность получить вратаря, победившего в «Везине», является редкостью, и от такой возможности нельзя отказаться.

Марк-Андре улучшит наших вратарей, усилит защиту нашей команды и окажет огромное влияние на общее развитие «Чикаго». Он поставит таланты, которые в настоящее время есть в нашем составе, в более выгодное положение для достижения большого успеха», – цитирует Боумэна журналист Марк Лазерус в «Твиттере».

Напомним, ранее «Чикаго» объявил об обмене нападающего Микаэля Хаккарайнена в «Вегас Голден Найтс» на голкипера Марка-Андре Флёри.

В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ – обойдя в голосовании российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского на девять баллов.

По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

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