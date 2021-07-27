Фетисов: надеемся, после «Вашингтона» Овечкин захочет поиграть в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на продление контракта нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».
«Если Александр захочет вернуться в Россию, то за его плечами будет уже 23 года хоккейной карьеры. Всё будет зависеть от него. Было бы здорово, если болельщики ходили на Овечкина уже в Москве, Владивостоке. Будем надеяться, что по окончании контракта с «Вашингтоном» Александр захочет поиграть в КХЛ», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, что форвард подписал пятилетний контракт с «Кэпиталз».
Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности Овечкин забросил за команду 730 шайб, что является шестым результатом в истории НХЛ.
В прошедшем чемпионате Александр сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.
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