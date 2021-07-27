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Сафронов: рад за Овечкина! У Сашки есть всё, чтобы сохранить уровень до 40 лет

Сафронов: рад за Овечкина! У Сашки есть всё, чтобы сохранить уровень до 40 лет
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Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал продление контракта Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Я очень рад, что Александр продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз»! У Сашки есть всё, чтобы сохранять высочайший уровень до 40 лет: желание, физические данные и огромные возможности. Желаю ему крепкого здоровья, успехов и всё-таки попробовать достать рекорд Гретцки.

Дорогу осилит идущий. Если всё будет так, как складывается, то у Александра есть возможность зацепиться за рекорд. Желаю ему ещё раз поднять кубок Стэнли над головой и всё-таки попробовать и постараться взойти на Олимпийскую вершину, которая пока остаётся для него непокорённой», – сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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