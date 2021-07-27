Кожевников: желательно, чтобы по окончании контракта Овечкин вернулся играть в Россию

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал продление контракта форварда Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиатлз».
«Отличная новость! Уверен, для Александра не станет проблемой сохранять свой уровень. С его здоровьем он совершенно точно сможет спокойно играть до 40 лет.
У Александра определённо есть цель покорить рекорд Гретцки. Если контракт на пять лет, то это вполне реально, времени достаточно. Если Овечкин будет продолжать в том же духе, то сможет это сделать.
Желательно бы, чтобы по окончании контракта Александр вернулся играть в Россию, но это маловероятно, всё-таки 40 лет… А может, он ещё решит поиграть года два. Это было бы замечательно для популяризации хоккея, для нашей молодёжи, болельщиков. Тем более очень скоро у Александра появится своя школа хоккея в Москве. Будем следить, болеть и с нетерпением ждать его возможное возвращение», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, что форвард подписал пятилетний контракт с «Кэпиталз».
- 27 июля 2021
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