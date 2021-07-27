«Белые Медведицы» и «Ледяные Крылья» вошли в состав участников ЖХЛ

Челябинские «Белые Медведицы» и ярославские «Ледяные Крылья» станут участниками Женской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт ЖХЛ. Таким образом, в чемпионате примут участие 10 команд.

«Белые Медведицы» вошли в структуру клуба КХЛ «Трактор» и стали первым новичком лиги, второй дебютант ЖХЛ – «Ледяные Крылья» из Ярославля.



Состав участников Чемпионата-ЖХЛ 2021/2022:



«Агидель» г. Уфа

«Белые Медведицы» г. Челябинск

«Бирюса» г. Красноярск

«Динамо-Нева» г. Санкт-Петербург

«КРС Ванке Рейз» г. Шэньчжэнь

«Ледяные Крылья» г. Ярославль

МСМО «7,62» Московская область

СКИФ Нижегородская область

СКСО г. Екатеринбург

«Торнадо» Московская область

Напомним, что ранее стали известны даты перенесённого финала плей-офф ЖХЛ сезона-2021/2022.