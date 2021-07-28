Премьер-министр Канады разочаровался решением «Монреаля» задрафтовать защитника Майлу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он глубоко разочарован решением «Монреаль Канадиенс» задрафтовать защитника Логана Майлу после приговора, вынесенного ему в прошлом году в Швеции.



«Я думаю, что это было отсутствие суждения со стороны организации «Канадиенс». Мне кажется, что им предстоит многое объяснить монреальцам и болельщикам по всей стране», – цитирует Трюдо The Athletic.

В ноябре 2020-го, когда Майлу играл в Швеции за «Лейон», он попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина занимались половым актом. В итоге на хоккеиста был наложен штраф, но он продолжил играть за свой клуб. После случившегося он принёс публичные извинения за свой проступок.



После отказа не менее девяти клубов от хоккеиста, Майлу попросил другие команды не выбирать его на драфте, однако «Монреаль» всё же выбрал хоккеиста.