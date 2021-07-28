«Тампа» обменяла Джонсона в «Чикаго» на контракт завершившего карьеру Сибрука

Клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Чикаго Блэкхоукс» совершили обмен, в результате которого 30-летний американский нападающий Тайлер Джонсон стал игроком «ястребов», а «молнии» забрали контракт завершившего карьеру канадского защитника Брента Сибрука. Об этом сообщается на официальном сайте «Чикаго».
Отметим, что «Чикаго» получил и право выбора во втором раунде на драфте НХЛ 2023 года.
У Сибрука осталось два года по 8-летнему соглашению, подписанному в 2016 году с «Чикаго» на $ 55 млн ($ 6,875 за сезон). В свою очередь, «Тампа» избавилась от контракта Джонсона, который истечёт по завершению сезона-2023/2024, согласно его условиям хоккеист зарабатывает $ 5 млн в год.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Джонсон провёл 55 матчей, в которых ему удалось набрать 22 (8+14) очка при показателе полезности «-1». В розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2020/2021 на счету Тайлера 7 (4+3) очков в 23 матчах с коэффициентом полезности «+3».
Сезон-2019/2020 стал для Сибрука последним в его карьере.
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