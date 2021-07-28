Жердев – о возобновлении карьеры: я понимал, что нужно будет покидать Псковщину

Возобновивший карьеру нападающий «Братислава Кэпиталз» Николай Жердев рассказал о том, что его благословили в храме.

«В храме меня благословили. Архимандрит Спиридон сделал это прямо на службе в псковском Свято-Троицком кафедральном соборе. Как сейчас помню, в день моего благословления русская православная церковь отмечала день преставления святой равноапостольной княгини Ольги, первой из русских правителей принявшей христианство. А иеромонах Агафангел благословил на перроне перед моим отъездом в Москву на самолёт. Хочу поблагодарить и иеромонаха Луку, который тоже много мне помогал.



Фото с молодым пареньком? Это Александр Шааб, всё это время мы с ним вместе тренировались. Я помогал и буду помогать ему, а он помогал мне. Саша пожелал мне удачи в Словакии.

Тяжело ли было покидать Псковщину? Я ведь понимал, что нужно будет уезжать. Договорённость была давно, поэтому я подготовил себя к отъезду. Осознавал, что пришло время начинать новый жизненный этап.

Я в хорошей физической форме. Много катался, занимался в зале, бегал. Сложно оценить с максимальной точностью, так как занимался всё время один. Но чувствую себя здорово, плюс до старта сезона ещё полтора месяца, успею набрать кондиции. Веса лишнего нет, хочется уже поиграть в хоккей», – сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.