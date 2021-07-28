Житник: Овечкин способен забрасывать по 33 шайбы за год. Этого хватит для рекорда Гретцки

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник поделился мнением о продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Не секрет, что последний сезон НХЛ с финансовой точки зрения получился слабым – пандемия, пустые трибуны, экспериментальная формула. Это значит, что в следующем сезоне игроки обречены на максимальный «эскроу», а на руки получат в лучшем случае процентов тридцать от зарплаты.

В такой ситуации «Вашингтон» нашёл возможность перенести основные выплаты по контракту Овечкина на середину договора, в следующем сезоне сумма, наоборот, будет минимальной. Другой момент – большая часть контракта выплачивается в виде бонусов, то есть хоккеист гарантированно получает свои деньги вне зависимости от локаутов, забастовок, пандемий и прочего. Это реально крутой контракт!

В теории Овечкин вполне способен в ближайшие пять сезонов забрасывать по 33 шайбы – и этого как раз хватит для рекорда. Способен ли он сделать это на практике? Надеюсь, но противопоказаний все-таки много.

Александру сейчас 35 лет, это как раз тот возраст, когда тело начинает понимать, что ты уже не молод. В своё время мне удалось поиграть в НХЛ до 36 лет, ещё два года провел в КХЛ. Помню, что именно в 35 на прежние нагрузки начинаешь реагировать по-другому – нужно больше времени на восстановление, то тут, то там мелькают травмы, накапливается психологическая усталость. Тело начинает подводить.

При этом нам, защитникам-долгожителям, где-то всё-таки было легче, чем форвардам. Ведь они всё время на острие, в контакте, в силовой борьбе, к ним приковано всё внимание, по ним персонально работают. Тем более если речь об Овечкине, звезде номер один НХЛ. В прошедшем сезоне он, к сожалению, уже начал пропускать матчи – после тех столкновений, которые раньше не замечал», – цитирует Житника Russia-Hockey.