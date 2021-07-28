Бывший тренер вратарей СКА Рашит Давыдов трогательно попрощался с Петербургом

Бывший тренер вратарей петербургского СКА Рашит Давыдов в «Фейсбуке» попрощался с Петербургом.

«Пять лет жизни в Санкт-Петербурге. Пять сезонов в ХК СКА. Много это или мало? На рубеже 50 лет всё оценивается по другому. Особенно после пятидесяти.



До Петербурга уже было два Кубка Гагарина с московским Динамо и золото чемпионата Мира в Минске. Но приглашение Олега Знарка перейти с ним в СКА было новым вызовом, с новыми испытаниями: Кубок мира, Кубок Гагарина и золото Олимпиады в Корее.

Я ехал в Петербург на два года, а задержался на все пять.

Я благодарен Богу за эти годы в Петербурге. Это было время интересной и увлекательной работы и ответственности. Пять лет огромного удовольствия и удовлетворения от ежедневного тренировочного процесса, игр в Ледовом и побед.

Атмосфера в Ледовом не забудется никогда!

После громких командных побед были победы и менее заметные для всех, только не для тренера вратарей. Это признание и отъезд наших российских вратарей в НХЛ, выросших в системе СКА: Игорь Шестёркин (Нью-Йорк Рейнджерс), Алексей Мельничук (Сан-Хосе Шаркс), Ярослав Аскаров (Нэшвилл Предейторс).



Сашка Самонов дорос до Национальной сборной России и мощно провёл все свои игры за сборную на Евротурах и на прошедшем чемпионате мира в Риге.

Россыпь молодых вратарей из системы СКА играет на хоккейных просторах России. Все наши вратари провели добросовестную и честную работу и проявляли профессиональное отношение к делу.



В 2019 году была проведена интересная работа по разработке и выпуску программы подготовки вратарей для сборных команд России «Красная Машина». (Не путать с программой для школ). Как минимум, мне не стыдно за проделанную работу в эти пять лет.



Я благодарен руководству ХК СКА Роману Борисовичу Ротенбергу и Андрею Валерьяновичу Точицкому за доверие и поддержку на протяжении всех этих лет.

Хочу сказать «Спасибо!» всем коллегам и сотрудникам клуба за совместную работу. В Петербурге у меня и у всей наши семьи остаются много добрых друзей, с которыми мы обязательно будем встречаться, возвращаясь в этот прекрасный город.



До свидания, Петербург!», – написал Давыдов.