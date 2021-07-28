Возобновивший карьеру Жердев рассказал о желании вернуться в КХЛ

Возобновивший карьеру нападающий «Братислава Кэпиталз» Николай Жердев рассказал о желании вернуться в КХЛ.

Тяжело ли возобновлять карьеру в 36 лет? Если бы я не хотел и не был готов, то не возобновлял бы её. Слава богу, никакой тяжести не чувствую.



Я тренируюсь, работаю и сейчас хочу помогать своей новой команде. В будущем, конечно, есть желание вернуться в КХЛ. Я не закрываю для себя эту страницу. Надеюсь, игра в австрийской лиге станет для меня хорошим трамплином», – сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, что Жердев выступал в Континентальной хоккейной лиге до сезона-2019/2020. Последним клубом хоккеиста была «Рязань», выступающая в Высшей хоккейной лиге.