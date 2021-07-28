Возобновивший карьеру Жердев рассказал о желании вернуться в КХЛ
Поделиться
Возобновивший карьеру нападающий «Братислава Кэпиталз» Николай Жердев рассказал о желании вернуться в КХЛ.
Тяжело ли возобновлять карьеру в 36 лет? Если бы я не хотел и не был готов, то не возобновлял бы её. Слава богу, никакой тяжести не чувствую.
Я тренируюсь, работаю и сейчас хочу помогать своей новой команде. В будущем, конечно, есть желание вернуться в КХЛ. Я не закрываю для себя эту страницу. Надеюсь, игра в австрийской лиге станет для меня хорошим трамплином», – сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, что Жердев выступал в Континентальной хоккейной лиге до сезона-2019/2020. Последним клубом хоккеиста была «Рязань», выступающая в Высшей хоккейной лиге.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
10:18
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:02
-
08:51
-
08:33
-
08:20
-
07:11
-
06:48
-
00:14
- 27 июля 2021
-
23:59
-
23:17
-
23:15
-
23:07
-
22:59
-
22:54
-
22:44
-
22:24
-
22:12
-
22:05
-
21:45
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:20
-
21:09
-
20:59
-
20:51
-
20:37
-
20:27
-
20:23
-
20:12
-
20:08
-
19:59
Партнерский контент