Владелец «Вегаса» – об обмене Флёри: я разочарован. Чувствую себя ужасно из-за этого

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоули прокомментировал обмен голкипера Марка-Андре Флёри в «Чикаго Блэкхоукс».

Я разочарован таким результатом. Я действительно чувствую себя ужасно из-за этого. К сожалению, такова реальность.



Я сказал перед обменом: «Хорошо, я понимаю. Я всё понимаю», – цитирует Фоули Дэвид Шон в «Твиттере».

Напомним, что ранее «Вегас» обменял «Флёри» на форварда Микаэля Хаккарайнена.

В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.

По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

Ранее сообщалось, что голкипер не хочет играть в «Чикаго».