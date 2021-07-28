Владелец «Вегаса» – об обмене Флёри: я разочарован. Чувствую себя ужасно из-за этого
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Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоули прокомментировал обмен голкипера Марка-Андре Флёри в «Чикаго Блэкхоукс».
Я разочарован таким результатом. Я действительно чувствую себя ужасно из-за этого. К сожалению, такова реальность.
Я сказал перед обменом: «Хорошо, я понимаю. Я всё понимаю», – цитирует Фоули Дэвид Шон в «Твиттере».
Напомним, что ранее «Вегас» обменял «Флёри» на форварда Микаэля Хаккарайнена.
В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.
По итогам прошлого сезона вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.
Ранее сообщалось, что голкипер не хочет играть в «Чикаго».
Новость по темеThe Athletic: Флёри шокирован. Он не хочет играть в «Чикаго»
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