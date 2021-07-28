Науменков: у всей команды осталась горечь от поражения в серии с «Ак Барсом»

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков рассказал о поражении от «Ак Барса» в плей-офф-2021.

«На самом деле много думал, было много мыслей. У всей команды осталась горечь. Это было принципиальное противостояние двух республик. Я теперь понимаю, что такое «Зеленое дерби». Не буду оправдываться или кого-то винить. Просто хочется сделать такую работу, чтобы она позволила нам в будущем исправить ошибки, которые мы совершили в плей-офф, и стать ещё лучше.



На самом деле без разницы, на кого мы выйдем в следующем плей-офф. Но если снова попадём на «Ак Барс», то не надо будет цепляться за прошлый результат. Да, внутри где-то сидит это поражение, но самое важное – это выходить с победным настроем и стараться выполнять свою работу на сто процентов», – цитирует Науменкова официальный сайт «Салавата».