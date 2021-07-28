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«Нью-Джерси» выглядит фаворитом в борьбе за Даги Хэмилтона

«Нью-Джерси» выглядит фаворитом в борьбе за Даги Хэмилтона
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон выйдет на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн в «Твиттере».

«Если ничего кардинально не изменится, то в «Каролине» он не останется. «Нью-Джерси» пока выглядит фаворитом в борьбе за него, но посмотрим, что произойдет после открытия рынка», – написал Лебрюн.

Ранее Фридман писал об интересе «Нью-Джерси Дэвилз» к Хэмилтону. Он считает, что «дьяволы» хотят «произвести сенсацию».

В прошедшем сезоне Хэмилтон принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «+20» и 35 минутах штрафного времени. Он стал третьим бомбардиром «Харрикейнз».

На его счету ещё 11 встреч и 5 (2+3) очков в плей-офф.

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