Генеральный менеджер «Амура»: сейчас мы собрали сильнейший состав в истории клуба

Генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило рассказал о новичках команды, а также отметил, что текущий состав клуба сильнейший в истории.



«Мы завершили основную часть работы по формированию команды. Точечные усиления ещё будут, конечно, мы хотим совершенствоваться, становиться ещё лучше. Сейчас мы собрали сильнейший состав в истории клуба. Хочу отметить, что председатель попечительского совета Михаил Дегтярёв знает, чем дышит и живёт команда, и все наши пожелания были учтены.



По новичкам отмечу важный момент: на данный момент и тренерский штаб, и руководство клуба радует, в каком состоянии приехали ребята на сборы. Все понимают задачи, все готовы их решать.



По поводу Локтионова никакой новой информации не появилось. Гендиректор назвал официальную позицию, она не поменялась. На данный момент контракт с ним не подписан, ждём развития событий», – передаёт слова Покотило корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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