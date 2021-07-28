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В. Воробьёв: доволен коллективом в «Амуре». Ребята стараются, никто не ноет

В. Воробьёв: доволен коллективом в «Амуре». Ребята стараются, никто не ноет
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Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв рассказал о подготовке команды у новому сезону.

«Благодарен клубу за доверие, постараюсь его оправдать. Готов к работе, настрой команды сейчас мне нравится. Нас ждёт насыщенная предсезонка, много игр, будем проверять кандидатов. Доволен коллективом, ребята стараются, никто не ноет. Мы стараемся создать хороший коллектив единомышленников. С нетерпением ждём нового сезона.

Мы проанализировали календарь, во многом из-за этого август проводим в Москве. Но не зависимо от того, с кем мы будем играть, хочу сказать, что любого соперника можно обыгрывать.

Легионеры-новички? Пока нам нравится их отношение к делу, сегодня ребята провели двусторонку, старались, выполняли тренерское задание. Понятно, что в индивидуальном плане они очень сильны, это показали и овертайм, и буллиты», – передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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