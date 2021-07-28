«Ванкувер» обменял Шмидта в «Виннипег»

«Ванкувер Кэнакс» обменял защитника Нейта Шмидта в «Виннипег Джетс», сообщает официальный сайт «Кэнакс». Взамен «Ванкувер» получил выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2022.



В «Ванкувер» Шмидт перешёл осенью 2021-го в результате обмена с «Вегас Голден Найтс», где «Голден Найтс» получили выбор в 3-м раунде драфта.



Контракт хоккеиста с кэпхитом $ 5,95 млн, подписанный в «Вегасе», будет действовать ещё четыре сезона.

В минувшем регулярном чемпионате Шмидт провёл 54 матча и набрал 15 очков: забросил пять шайб и отдал 10 результативных передач при полезности "-7" и среднем времени 20:06.

Напомним, что ранее защитник выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».

По итогам прошлого сезона «Виннипег» занял третье место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где во втором раунде уступил «Монреаль Канадиенс».