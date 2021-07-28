Хелльберг: пробовал ли шашлык и хинкали? 2-е слово точно нет, а шашлык, кажется, пробовал

Голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг поделился эмоциями от прилёта в город.
«Мой отпуск был чуть длиннее, чем обычно. Мне нравится лето, я много времени провожу с друзьями и семьёй. Мы с девушкой съездили в несколько путешествий, конечно, из-за коронавирусных ограничений все наши поездки были внутри Швеции. Однажды мы даже ходили в поход с палатками. Мне понравилось. Кроме того, я не забывал тренироваться. Можно сказать, я очень много тренировался. Сейчас чувствую себя полностью готовым перейти из тренажерного зала на лед.
Ассоциации с Сочи? Рундблад! Давид – мой хороший друг, мы выступали с ним в мой первый сезон за СКА. Я рад, что мы снова будем играть вместе. Конечно, стоит отметить и классный город, солнечную погоду и множество отдыхающих. Мне кажется, это отличный микс – жить в тропическом климате и играть в хоккей на хорошем уровне.
Пробовали ли вы традиционную еду для Сочи – шашлык или хинкали? Второе слово – точно нет, а вот шашлык, мне кажется, пробовал. Во всяком случае, название мне знакомо. Впереди целый сезон, уверен, еще познакомлюсь с особенностями местной кухни», – цитирует Хелльберга официальный сайт «Сочи».
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