Экс-капитан «Сибири» Логинов продолжит карьеру в Польше

Экс-капитан «Сибири» Александр Логинов подписал однолетний контракт с польской «Унией».
«Мы очень рады, что защитник такого класса присоединился к нашей команде. Мы считаем, что Александр будет укреплять нашу команду и использовать свой огромный опыт, который он накопил за время игры в российской Суперлиге, КХЛ и высшем дивизионе Чехии. Мы все надеемся, что, помимо сильных сторон защитника, он также покажет свои атакующие качества», – цитирует президента клуба Мариуша Сибика официальный сайт «Унии».
Ожидается, что хоккеист присоединится к команде 9 августа.
В прошедшем сезоне хоккеист начинал в «Нефтехимике» и провёл 23 матча, набрав одно очко. Заканчивал чемпионат игрок в румынском клубе «Чиксериду», где провёл три матча в регулярном чемпионате и набрал восемь очков (3+5), а также девять игр в плей-офф, где набрал 12 очков (4+8).
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