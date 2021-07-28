Экс-форвард «Детройта» Абделькадер хочет вернуться в НХЛ

Нападающий «Цуга» Джастин Абделькадер хочет вернуться в НХЛ, сообщает инсайдер Боб Маккензи в «Твиттере».



В прошедшем сезоне хоккеист стал чемпионом Швейцарии. В девяти встречах регулярного чемпионата форвард набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф на счету нападающего девять очков (6+3) в 13 встречах.



Отметим, что Абделькадер выступал на чемпионате мира – 2021, который проходил в Латвии, и отдал одну результативную передачу в шести матчах.



Нвпомним, что до 2026 года нападающий будет получать от «Детройт Ред Уингз» по $ 1,1 млн за выкуп контракта в прошлом году.

Хоккеист выступал за «Детройт» с 2008 года – это единственный клуб игрока в НХЛ.