Экс-форвард «Детройта» Абделькадер хочет вернуться в НХЛ
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Нападающий «Цуга» Джастин Абделькадер хочет вернуться в НХЛ, сообщает инсайдер Боб Маккензи в «Твиттере».
В прошедшем сезоне хоккеист стал чемпионом Швейцарии. В девяти встречах регулярного чемпионата форвард набрал восемь очков: забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф на счету нападающего девять очков (6+3) в 13 встречах.
Отметим, что Абделькадер выступал на чемпионате мира – 2021, который проходил в Латвии, и отдал одну результативную передачу в шести матчах.
Нвпомним, что до 2026 года нападающий будет получать от «Детройт Ред Уингз» по $ 1,1 млн за выкуп контракта в прошлом году.
Хоккеист выступал за «Детройт» с 2008 года – это единственный клуб игрока в НХЛ.
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