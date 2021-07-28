«Динамо» объявило об уходе лучшего снайпера в истории клуба в КХЛ

Московское «Динамо» объявило об уходе лучшего снайпера бело-голубых в КХЛ форварда Даниила Тарасова.



«Решение об обмене было принято самим игроком. Даниил выразил желание перезагрузить свою карьеру и начать всё с чистого листа. Ни о каком конфликте с тренерским штабом речи не идёт, игрок вместе с остальной командой проходил сборы в городе Бор Нижегородской области. Мы благодарны Даниилу за его вклад в развитие «Динамо» и за эти шесть лет, которые он провёл в нашем клубе. Будет не совсем честно по отношению к болельщикам, если не сказать о том, что расставание проходит с грустными чувствами. Надеемся, что такое непростое решение сыграет положительным образом обеим сторонам. Хочу пожелать Даниилу Тарасову удачи в новой команде!» – цитирует генерального менеджера «Динамо» Алексея Сопина официальный сайт клуба.



30-летний форвард является воспитанником клуба. Он выступал за «Динамо» с 2015 года. Он провёл за клуб 310 матчей, в которых набрал 137 (77+60) результативных баллов при показателе полезности «+20».



В 2009 году Тарасов был выбран на драфте НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», но провёл за команду всего пять матчей в сезоне-2014/2015.

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