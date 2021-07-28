Экс-хоккеист «Салавата Юлаева» Леонид Макаров умер на 68-м году жизни

На 68-м году жизни скоропостижно скончался известный в прошлом хоккеист и тренер, воспитанник уфимского хоккея Леонид Макаров, сообщает официальный сайт «Салавата Юлаева».

Будучи игроком, Леонид Макаров выступал за «Салават» на протяжении 10 сезонов. С 1992 по 2001 год входил в тренерский штаб уфимцев.

Помимо «Салавата Юлаева» Макаров играл за СКА из Куйбышева, рижское «Динамо», ташкентский «Бинокор» и уфимский «Авангард».

Напомним, что его сыновья – Дмитрий и Константин тоже стали профессиональными хоккеистами и также выступали в составе уфимской команды.

В прошлом году «Салават Юлаев» занял четвёртое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, но во втором раунде уступил «Ак Барсу».