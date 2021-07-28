«Динамо МО» не сыграет в сезоне ВХЛ. Петербургское «Динамо» стало фарм-клубом команды КХЛ

«Динамо МО» не примет участия в следующем сезоне ВХЛ. Новым фарм-клубом основной команды бело-голубых, выступающей в КХЛ, станет петербургское «Динамо».

«Фарм-клуб хоккейного клуба «Динамо» Москва не примет участия в розыгрыше «Высшей хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути» предстоящего сезона. Несмотря на плановую подготовку команды к старту регулярного чемпионата ВХЛ, руководство сделало выбор в пользу повышения эффективности работы клубной структуры.

Данное решение позволит системе хоккейного «Динамо» сосредоточиться на решении таких задач, как создание динамовского хоккейного кластера в Санкт-Петербурге и развитие юниорского и молодёжного хоккея для наилучших результатов. Фарм-клубом бело-голубых в сезоне-2021/2022 станет команда «Динамо» Санкт-Петербург, куда будут командированы игроки, которые в будущем смогут претендовать на попадание в команду КХЛ», — написала пресс-служба бело-голубых на официальном сайте.