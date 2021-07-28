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Форвард «Торонто» Алекс Гальченюк выйдет на рынок свободных агентов

Форвард «Торонто» Алекс Гальченюк выйдет на рынок свободных агентов
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Агент нападающего Алекса Гальченюка Пэт Бриссон сообщил, что его клиент решил выйти на рынок свободных агентов. Об этом информирует североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Рынок откроется сегодня, 28 июля, в 19:00 по московскому времени.

В минувшем сезоне Гальченюк играл за «Оттаву Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Всего он провёл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 6 встречах.

Алекс Гальченюк был выбран в 1-м раунде на драфте НХЛ в 2012 году под общим 3-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». За «Хабс» американец отыграл пять сезонов, после чего летом 2018 года был обменян в «Аризону Койотс».

«Торонто» выменял Гальченюка у «Каролины Харрикейнз», которая несколькими днями ранее получила на него права при обмене с «Оттавой Сенаторз». Сразу после обмена «Каролина» выставила Гальченюка на драфт отказов, откуда его никто не забрал.

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