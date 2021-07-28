Форвард «Торонто» Алекс Гальченюк выйдет на рынок свободных агентов

Агент нападающего Алекса Гальченюка Пэт Бриссон сообщил, что его клиент решил выйти на рынок свободных агентов. Об этом информирует североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
Рынок откроется сегодня, 28 июля, в 19:00 по московскому времени.
В минувшем сезоне Гальченюк играл за «Оттаву Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Всего он провёл 34 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (5+8) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 6 встречах.
Алекс Гальченюк был выбран в 1-м раунде на драфте НХЛ в 2012 году под общим 3-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». За «Хабс» американец отыграл пять сезонов, после чего летом 2018 года был обменян в «Аризону Койотс».
«Торонто» выменял Гальченюка у «Каролины Харрикейнз», которая несколькими днями ранее получила на него права при обмене с «Оттавой Сенаторз». Сразу после обмена «Каролина» выставила Гальченюка на драфт отказов, откуда его никто не забрал.
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