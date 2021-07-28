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Мразек перейдёт в «Торонто». Он заработает $ 11,4 млн за три года

Мразек перейдёт в «Торонто». Он заработает $ 11,4 млн за три года
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Авторитетный североамериканский журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере» сообщил, что 29-летний чешский экс-голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Мразек, вышедший на рынок свободных агентов, подпишет контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

Отмечается, что стороны заключат соглашение на три года. Заработная плата вратаря составит $ 3,8 млн за сезон. Таким образом, общая сумма сделки — $ 11,4 млн.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Мразек принял участие в 12 встречах за «Каролину», в которых оформил три шат-аута, отражая 92,3% и имея коэффициент надёжности 2,06. В плей-офф на его счету два матча, в которых он пропускал в среднем 3,9 шайбы за игру. По предыдущему двухлетнему соглашению он зарабатывал $ 3,125 млн за сезон.

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