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«Ванкувер» подпишет голкипера Ярослава Галака на один год

«Ванкувер» подпишет голкипера Ярослава Галака на один год
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Словацкий голкипер Ярослав Галак подпишет контракт с «Ванкувер Кэнакс», сообщает известный североамериканский журналист Кевин Уикс на своей странице в «Твиттере».

Соглашение будет заключено на один год. Сумма сделки — $ 1,5 млн. Кроме того, Галак может получить бонус в размере $ 1,5 млн.

Голкиперу сейчас 36 лет.

Напомним, Галак подписал контракт с «Бостон Брюинз» летом 2018 года после окончания соглашения с «Нью-Йорк Айлендерс». Тогда стороны договорились о сделке на два года на общую сумму $ 5,5 млн ($ 2,75 млн за сезон). Летом 2020 года Галак продлил соглашение с «мишками» на один год и $ 2,25 млн.

В прошедшем сезоне словацкий голкипер принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал девять побед. Вратарь пропустил 46 шайб, коэффициент надёжности составил 2.53 при 90,5% отбитых бросков.

Отметим, что за последние три сезона Галак оформил шат-ауты в 12% матчей, которые начинал в старте.

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