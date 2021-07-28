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Защитник «Тампы» Савар подпишет контракт с «Монреалем» на четыре года

Защитник «Тампы» Савар подпишет контракт с «Монреалем» на четыре года
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Известный североамериканский журналист Эрик Энджелс на своей странице в «Твиттере» сообщил подробности будущего соглашения 30-летнего защитника Дэвида Савара с «Монреаль Канадиенс».

Отмечается, что с игроком обороны будет подписан четырёхлетний контракт.

В прошедшем сезоне Савар принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач при показателе полезности "-27" и 24 минутах штрафного времени. На его счету ещё 20 встреч в плей-офф, в которых он набрал 5 (0+5) очков при коэффициенте полезности «0» и шести минутах штрафа.

В минувшем сезоне вместе с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэвид Савар выиграл Кубок Стэнли.

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