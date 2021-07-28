«Эдмонтон» и «Каролина» совершат обмен

«Эдмонтон Ойлерз» обменяет 24-летнего защитника Итана Бира в «Каролину Харрикейнз» на 25-летнего нападающего Уоррена Фёгеле, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
В прошедшем сезоне Бир принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-1» и 14 минутах штрафного времени. На его счету ещё четыре встречи без очков в плей-офф.
Фёгеле в минувшем сезоне принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «+4» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 встреч и набрал 2 (1+1) очка.
- 28 июля 2021
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