Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» и «Каролина» совершат обмен

«Эдмонтон» и «Каролина» совершат обмен
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» обменяет 24-летнего защитника Итана Бира в «Каролину Харрикейнз» на 25-летнего нападающего Уоррена Фёгеле, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

В прошедшем сезоне Бир принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «-1» и 14 минутах штрафного времени. На его счету ещё четыре встречи без очков в плей-офф.

Фёгеле в минувшем сезоне принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 10 шайб и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «+4» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 встреч и набрал 2 (1+1) очка.

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Задоров и Дадонов узнали свои новые клубы! LIVE Открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Задоров и Дадонов узнали свои новые клубы! LIVE
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021