«Каролина» продлит контракт с форвардом Мартинуком на три года

29-летний канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук подпишет новое соглашение с командой, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что стороны подпишут трёхлетнее соглашение. В год Мартинук будет получать $ 1,8 млн. Таким образом, общая сумма сделки составит $ 5,4 млн.

В прошедшем сезоне Мартинук принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач при показателе полезности «-3» и 25 минутах штрафного времени. На его счету ещё 11 встреч в плей-офф, в которых он отдал три результативные передачи при коэффициенте полезности «-3».