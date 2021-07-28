36-летний Брайан Эллиотт станет бэкапом Василевского в «Тампе»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала новый контракт с 36-летним голкипером Брайаном Эллиоттом, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Контракт подписан на год. Сумма сделки составит $ 900 тыс.

Минувший сезон опытный голкипер провёл в «Филадельфии Флайерз».

В продешнем сезоне голкипер принял участие в 30 встречах, одержав 15 побед при 88,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.06.

Напомним, в пятом матче финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:0 и победила в турнире. Счёт в финальной серии — 4-1.



В составе победителей единственную шайбу забросил Росс Колтон.



Ранее в серии «Тампа» одержала победы со счётом 5:1, 3:1 и 6:3, а «Монреаль» обыгрывал соперника со счётом 3:2 в овертайме. Напомним, в полуфинале турнира «Лайтнинг» прошли «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 4-3 в серии, а «Монреаль» победил «Вегас Голден Найтс» — 4-2.