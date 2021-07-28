«Даллас» подписал контракт с Брэйденом Холтби

Экс-голкипер «Ванкувер Кэнакс» Брэйден Холтби перешёл в «Даллас Старз», сообщает Дэвид Паньотта в «Твиттере».

Контракт заключён на один год.

Ранее контракты нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Джеймса Нила, голкипера «Сан-Хосе Шаркс» Мартина Джонса и вратаря «Ванкувер Кэнакс» Брэйдена Холтби были выкуплены их клубами.

Холтби провёл 21 матч в регулярке и во всех играх пропускал минимум одну шайбу, а Джеймс Нил принял участие в 29 встречах в регулярном чемпионате и набрал 10 очков: пять раз забросил и отдал столько же результативных передач. В плей-офф форвард сыграл два матча.



По итогам прошлого сезона «Эдмонтон» стал вторым в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, но покинул розыгрыш Кубка Стэнли после первого раунда. «Сан-Хосе» занял седьмое место на Западе и не вышел в плей-офф, а «Ванкувер» расположился на седьмой строчке на Севере и также не попал в плей-офф.