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«Сиэтл» подписал номинанта на «Везину» Грубауэра. Сумма сделки — $ 35,4 млн

«Сиэтл» подписал номинанта на «Везину» Грубауэра. Сумма сделки — $ 35,4 млн
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«Сиэтл Кракен» подписал контракт с голкипером Филиппом Грубауэром, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что контракт подписан на шесть лет. В среднем за год Грубауэр будет получать $ 5,9 млн. Общая сумма сделки составит $ 35,4 млн

У 29-летнего немца подошёл к концу трёхлетний контракт с «Колорадо Эвеланш», по которому он получал $ 3,333 млн в год. «Эвеланш» были намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.

По итогам регулярного чемпионата Грубауэр вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».

В регулярном чемпионате «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Сент-Луис Блюз», а во втором уступил «Вегас Голден Найтс».

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