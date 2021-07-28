«Сиэтл» подписал номинанта на «Везину» Грубауэра. Сумма сделки — $ 35,4 млн

«Сиэтл Кракен» подписал контракт с голкипером Филиппом Грубауэром, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что контракт подписан на шесть лет. В среднем за год Грубауэр будет получать $ 5,9 млн. Общая сумма сделки составит $ 35,4 млн

У 29-летнего немца подошёл к концу трёхлетний контракт с «Колорадо Эвеланш», по которому он получал $ 3,333 млн в год. «Эвеланш» были намерены предложить ему договор на улучшенных финансовых условиях.



По итогам регулярного чемпионата Грубауэр вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи».



В регулярном чемпионате «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде обыграл «Сент-Луис Блюз», а во втором уступил «Вегас Голден Найтс».