«Вегас» нашёл нового вратаря. Им стал Броссуа, проведший всего 14 матчей в сезоне
Поделиться
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» нашёл нового голкипера. Им стал 28-летний экс-вратарь «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, сообщает известный североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение подписано на два года. Заработная плата Броссуа в год составит $ 2,325 млн. Общая сумма сделки — $ 4,65 млн.
В прошедшем сезоне Броссуа принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал шесть побед при показателе полезности 2.42 и 91,8% отражённых бросков.
Всего за карьеру в НХЛ на его счету 82 матча, в которых вратарь одержал 32 победы при показателе полезности 2.83 и 90,8% отражённых бросков.
Комментарии
- 28 июля 2021
-
19:40
-
19:35
-
19:29
-
19:24
-
19:19
-
19:17
-
19:14
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:49
-
18:46
-
18:41
-
18:34
-
18:29
-
18:19
-
18:14
-
18:12
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:37
-
17:14
-
16:47
-
16:30
-
16:01
-
15:57
-
15:46
-
15:22
-
15:07
-
13:44
-
13:37
-
12:43
-
12:00
Партнерский контент