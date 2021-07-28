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«Вегас» нашёл нового вратаря. Им стал Броссуа, проведший всего 14 матчей в сезоне

«Вегас» нашёл нового вратаря. Им стал Броссуа, проведший всего 14 матчей в сезоне
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» нашёл нового голкипера. Им стал 28-летний экс-вратарь «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, сообщает известный североамериканский журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение подписано на два года. Заработная плата Броссуа в год составит $ 2,325 млн. Общая сумма сделки — $ 4,65 млн.

В прошедшем сезоне Броссуа принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал шесть побед при показателе полезности 2.42 и 91,8% отражённых бросков.

Всего за карьеру в НХЛ на его счету 82 матча, в которых вратарь одержал 32 победы при показателе полезности 2.83 и 90,8% отражённых бросков.

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