Антти Раанта перешёл в «Каролину». Контракт заключён на один год
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Команда Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» нашла замена Петру Мразеку. Им стал 32-летний экс-вратарь «Аризоны Койотс» Антти Раанта, сообщает известный североамериканский журналист Кевин Уикз на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение подписано на один год. Заработная плата Раанты составит $ 2 млн.
В прошедшем сезоне финский голкипер принял участие в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал пять побед при показателе полезности 3.36 и 90,5% отражённых бросков.
Всего за карьеру в НХЛ на его счету 198 матчей в регулярных чемпионатах, в которых вратарь одержал 93 победы при показателе полезности 2.46 и 91,9% отражённых бросков.
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