«Сан-Хосе» на замену Джонсу подписал 33-летнего Раймера. Сумма сделки — $ 4,5 млн
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» нашёл нового голкипера. Им стал 33-летний экс-вратарь «Каролины Харрикейнз» Джеймс Раймер, сообщает известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение подписано на два года. Заработная плата Раймера в год составит $ 2,25 млн. Общая сумма сделки — $ 4,5 млн.
В прошедшем сезоне Раймер принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал 15 побед при показателе полезности 2.66 и 90,6% отражённых бросков.
Всего за карьеру в НХЛ на счету голкипера 385 матча, в которых он одержал 173 победы при показателе полезности 2.79 и 91,3% отражённых бросков.
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