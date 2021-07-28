«Сан-Хосе» на замену Джонсу подписал 33-летнего Раймера. Сумма сделки — $ 4,5 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» нашёл нового голкипера. Им стал 33-летний экс-вратарь «Каролины Харрикейнз» Джеймс Раймер, сообщает известный североамериканский журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».



Отмечается, что соглашение подписано на два года. Заработная плата Раймера в год составит $ 2,25 млн. Общая сумма сделки — $ 4,5 млн.



В прошедшем сезоне Раймер принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал 15 побед при показателе полезности 2.66 и 90,6% отражённых бросков.



Всего за карьеру в НХЛ на счету голкипера 385 матча, в которых он одержал 173 победы при показателе полезности 2.79 и 91,3% отражённых бросков.