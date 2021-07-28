«Каролина» подписала Андерсена на 2 года и $ 9 млн. Вратарь выдал худший сезон в карьере
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«Каролина Харрикейнз» подписала контракт с голкипером Фредериком Андерсеном, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение с 31-летним датчанином рассчитано на два года. Заработная плата в год составит $ 4,5 млн. Таким образом, общая сумма сделки будет равна $ 9 млн.
Напомним, в минувшем сезоне из-за травмы нижней части тела Андерсен сыграл всего 24 матча за «Торонто Мэйпл Лифс» и пропустил плей-офф.
Коэффициент надёжности датского голкипера составил 2.96, в среднем за матч он отражал 89,5% бросков. Оба показателя являются худшими за его карьеру в лиге. Средняя зарплата вратаря по пятилетнему контракту с «Лифс» составляла $ 5 млн.
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