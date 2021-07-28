Шварц подписал пятилетний контракт с «Сиэтлом». Сумма сделки — $ 27 млн

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц подписал контракт с «Сиэтл Кракен», сообщается на официальной странице новичка НХЛ в «Твиттере».
Стороны подписали пятилетнее соглашение на общую сумму $ 27 млн. В среднем в год Шварц будет получать $ 5 млн.
Форвард выступал за «Сент-Луис» с 2012 года – это был его единственный клуб в Национальной хоккейной лиге. В прошедшем сезоне хоккеист провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 21 очко: забросил восемь шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста четыре игры.
По итогам сезона «Сент-Луис» занял четвёртое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Колорадо Эвеланш» в четырёх матчах.
Для «Сиэтла» сезон-2021/2022 станет первым в истории. Клуб участвовал в драфте расширения 21 июля текущего года.
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