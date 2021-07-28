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«Рейнджерс» объявили о переходе защитников Немета и Тинорди

«Рейнджерс» объявили о переходе защитников Немета и Тинорди
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«Нью-Йорк Рейнджерс» на своей странице в «Твиттере» объявил о подписании контрактов с двумя защитниками — Патриком Неметом и Джарредом Тинорди.

29-летний Немет заключил соглашение на три года с кэпхитом $ 2,5 млн. В минувшем сезоне он выступал за «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш». По прошлому контракту игрок получал $ 3 млн.

29-летний Тинорди получил двухлетний односторонний контракт с кэпхитом $ 900 тыс… В минувшем сезоне он выступал за «Нэшвилл Предаторз» и «Бостон Брюинз». По прошлому контракту его зарплата составляла $ 700 тыс.

Также в команду вернулся форвард Грег Маккегг, отыгравший минувший сезон в системе «Бостона».

29-летний нападающий получил двусторонний контракт с зарплатой на уровне НХЛ $ 750 тыс. За сезон он получит не менее $ 350 тыс.

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