Защитник Эдлер перейдёт в «Лос-Анджелес». Он 16 лет играл за «Ванкувер»
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Защитник Александр Эдлер подпишет контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает известный североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
У 35-летнего хоккеиста закончился двухлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс» с зарплатой $ 6 млн в год, после чего шведский игрок обороны вышел на рынок свободных агентов.
В прошедшем сезоне Эдлер принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых отдал восемь результативных передач при показателе полезности "-8".
Напомним, шведский защитник дебютировал за «Ванкувер» в сезоне-2005/2006. Эдлер был задрафтован «косатками» в 2004 году под общим 91-м номером. С тех пор он выступал за «Кэнакс», проведя в стане команды 16 лет.
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