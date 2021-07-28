Владелец «Монреаля» — о Майлу: прошу прощения за боль, причинённую этим выбором

Владелец «Монреаль Канадиенс» Джефф Молсон написал письмо касательно решения клуба выбрать защитника Логана Майлу на драфте НХЛ-2021.



«Я хочу поделиться своим видением нашего решения выбрать Логана Майлу на драфте НХЛ. Это решение сразу оказалось для многих из вас очень оскорбительным.



Я понимаю, что вы ожидаете от нас большего, и мы вас подвели. «Монреаль» — это больше, чем хоккейная команда. Действия Логана не отражают ценности нашей организации. Я прошу прощения за боль, причинённую этим выбором.



Что касается молодой женщины, которая стала жертвой, я хочу сказать, что мы не преуменьшаем того, что ей пришлось и придется пережить. Никто не должен страдать от подобного опыта. Мы хотим поддерживать её и её семью и уважать их частную жизнь.



Наш выбор Логана никогда не предполагал неуважения к ней или её семье, к женщинам или другим жертвам подобных ситуаций. Наше решение ни в какой форме не было задумано как одобрение культуры насилия в отношении женщин.



Логан — молодой человек, совершивший серьёзный проступок. Он искренне сожалеет о причинённой им боли. Он стремится стать лучше, и мы будем работать с ним в этом процессе.



На данном этапе только наши действия будут говорить громче, чем наши слова:



1. В течение следующих нескольких месяцев мы совместно с экспертами разработаем комплексный план повышения осведомлённости и просвещения молодых мужчин и молодых женщин по этой проблеме. Мы будем использовать нашу платформу и наши ресурсы, чтобы превратить решение, которое навредило многим людям, в решение, которое принесёт значимые и эффективные изменения.



2. Мы будем поддерживать и контролировать стремление Логана стать лучше.



3. Мы попросили Логана не участвовать в тренировочном лагере. Играть в НХЛ — это заслуженная привилегия, а не право, которое предоставляется. В течение года мы будем переоценивать готовность Логана стать частью нашей организации.



Мы дали Логану второй шанс, но при этом не смогли должным образом оценить влияние нашего решения на жертву и на всех, кто пострадал в подобных обстоятельствах. Ещё раз хочу извиниться перед всеми, на кого повлияло наше решение.



Повторяю: наши действия будут говорить громче, чем наши слова. Мы будем работать над тем, чтобы и дальше доказывать, что мы — организация, которой наше сообщество и наши поклонники могут гордиться.



Наконец, я хочу поблагодарить всех, кто предоставил свои комментарии об этой ситуации, включая наших партнёров и спонсоров, чтобы эта ошибка стала возможностью для роста и повышения осведомлённости", — приводит слова Молсона официальный сайт «Монреаля».