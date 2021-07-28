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«Сиэтл» подписал контракт с экс-форвардом «Флориды» Веннбергом на три года и $ 13,5 млн

«Сиэтл» подписал контракт с экс-форвардом «Флориды» Веннбергом на три года и $ 13,5 млн
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«Сиэтл Кракен» подписал контракт с экс-нападающим «Флориды Пантерз» Александером Веннбергом, сообщается на официальной странице команды-новичка НХЛ в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение рассчитано на три года и $ 13,5 млн.

В прошедшем сезоне Александер Веннберг принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 17 шайб и отдал 12 результативных передач при показателе полезности «+6» и восьми минутах штрафного времени.

Кроме того, шведский нападающий принял участие ещё в шести встречах плей-офф Кубка Стэнли, в которых набрал 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности "-1".

Напомним, ранее форвард «Сент-Луис Блюз» Джейден Шварц подписал контракт с «Сиэтл Кракен».

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