Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна зарплата Мамина во «Флориде»

Стала известна зарплата Мамина во «Флориде»
Комментарии

Стала известна зарплата нападающего Максима Мамина во «Флориде Пантерз».

Как отмечает CapFriendly, по контракту, заключённому за год, российский форвард заработает $ 975 тыс.

Ранее о возможном возвращении россиянина в стан «Пантерз» сообщал известный североамериканский журналист Фрэнк Серавалли. Он предположил, что нападающий будет получать не больше $ 1 млн за сезон.

Напомним, Мамин выступал за «Флориду» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019, правда, чемпионат-2018/2019 хоккеист не доиграл и вернулся в ЦСКА. В предыдущем сезоне форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 35 очков, забросив 15 шайб и отдав 20 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 12 очков (6+6) в 22 встречах.

Новость по теме
Максим Мамин перешёл во «Флориду». Срок сделки — один год
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021