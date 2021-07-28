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«Тампа» заключила контракт с защитником «Куньлуня»

«Тампа» заключила контракт с защитником «Куньлуня»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» заключила контракты с пятью хоккеистами, информирует официальный сайт клуба.

Соглашения подписали форварды Габриэль Дюмон и Шарль Юдон, защитники Даррен Рэддиш и Андрей Шустр, а также вратарь Максим Легаси.

Контракты носят двусторонний характер и рассчитаны на один год.

В минувшем сезоне Дюмон провел 34 матча в АХЛ за клуб «Айова Уайлд» и набрал 31 (12+19) очко. Он уже играл за «Тампу» с 2016 по 2018 год.

В активе Юдона 32 (15+17) очка в 33 встречах за «Лозанну».

Рэддиш отметился 15 (2+13) очками в 24 матчах АХЛ за «Хартфорд Вулф Пэк».

Шустр играл в КХЛ за «Куньлунь». В 41 матче он набрал 5 (0+5) очков. Ранее он уже играл за «Тампу» с 2012 по 2018 год.

Легаси выступал за «Уилкс-Бэрри» в АХЛ. Он провёл девять встреч, отразив 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,30. В его активе также один матч в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз».

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