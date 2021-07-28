«Тампа» объявила о подписании 36-летнего Белльмара на два года

«Тампа-Бэй Лайтнинг» заключила контракт с нападающим Пьером-Эдуаром Белльмаром, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение с 36-летним французом подписано на два года. Общая сумма сделки составит $ 2 млн. В среднем за год заработная плата нападающего будет $ 1 млн.

В прошедшем сезоне Белльмар, выступая за «Колорадо Эвеланш», принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил девять шайб и отдал две результативные передачи при показателе полезности "+6" и 21 минуте штрафного времени.



На его счету ещё 10 встреч в плей-офф, в которых он набрал 3 (0+3) очка при коэффициенте полезности "+1".