Задоров — Лучичу после обмена в «Калгари»: теперь мы можем бить других людей вместе

Нападающий «Калгари Флэймз» Милан Лучич поприветствовал защитника Никиту Задорова, обменянного в стан «огоньков» из «Чикаго Блэкхоукс». Россиянин ответил шуткой.

«Задоров сказал, что первое сообщение, которое он получил, было от Милана Лучича. Новичок «Флэймз» пошутил о том, как был рад, что ему больше не придётся получать от Милана дурацкие удары. «Теперь мы можем бить других людей вместе», — приводит слова Задорова журналист Sportsnet Эрик Франсис на своей странице в «Твиттере».

Ранее стало известно, что «Чикаго Блэкхоукс» обменяет российского защитника Никиту Задорова в «Калгари Флэймз». Взамен «ястребы» получат право выбора в третьем раунде на драфте-2022.

В прошедшем чемпионате хоккеист провёл 55 матчей и набрал в них восемь очков: забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач при показателе полезности "+1".