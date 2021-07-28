«Тампа» заключила новый контракт с Пойнтом на восемь лет и $ 76 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала новый контракт с нападающим Брейденом Пойнтом, сообщает известный североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение заключено на восемь лет. Общая сумма сделки — $ 76 млн. В среднем за год Пойнт будет получать $ 9,5 млн.

В прошедшем сезоне форвард принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 25 результативных передач при показателе полезности "+2" и 11 минутах штрафного времени.



На его счету ещё 23 встречи и 23 (14+9) очка в плей-офф.

Пойнт с 14 заброшенными шайбами второй год кряду стал лучшим снайпером плей-офф НХЛ. Канадский форвард повторил достижение целого ряда легенд НХЛ в розыгрышах Кубка Стэнли. Ранее дважды подряд лучшим снайпером плей-офф становились такие игроки, как Майк Босси, Яри Курри, Фил Эспозито, Бобби Халл, Морис Ришар, Горди Дриллон и Хоуи Моренц.