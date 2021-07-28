«Сан-Хосе» подписал нападающих Ника Бонино и Эндрю Кольяно. Одному — 33 года, второму — 34

Нападающие Ник Бонино и Эндрю Кольяно перешли в «Сан-Хосе Шаркс», сообщается на официальном сайте команды.



Отмечается, что 33-летний Бонино подписал контракт на два года. В прошлом сезоне он выступал за «Миннесоту Уайлд» и провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 26 (10+16) очков. В плей-офф у него семь матчей, за которые он не набрал очков.



Контракт 34-летнего Кольяно рассчитан на один год. Ветеран в прошлом сезоне выступал за «Даллас Старз» и в 54 матчах регулярного сезона набрал 11 (5+6) очков.

Ранее «Сан-Хосе» подписал контракт с 33-летним голкипером Джеймсом Раймером. Соглашение подписано на два года. Заработная плата Раймера в год составит $ 2,25 млн. Общая сумма сделки — $ 4,5 млн.