Экс-защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи подписал контракт с «Детройтом»

Защитник Райан Мёрфи подписал контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальной странице «красных крыльев» в «Твиттере».



Срок соглашения рассчитан на один год.



В минувшем сезоне Мёрфи выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо» на правах аренды из «Вегас Голден Найтс». Он провёл 12 матчей в составе клуба КХЛ и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+4».



В его активе также 37 встреч в АХЛ за «Хендерсон», в которых он набрал 27 (5+22) баллов.

Напомним, в НХЛ Мёрфи в 175 матчах набрал 43 (8+35) очка при общем показателе полезности «-27».

В минувшем сезоне в Национальной хоккейной лиге «Ред Уингз» заняли седьмое место в таблице Центрального дивизиона и не вышли в плей-офф. Команда набрала 51 очко в 56 встречах «регулярки».