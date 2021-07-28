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Экс-защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи подписал контракт с «Детройтом»

Экс-защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи подписал контракт с «Детройтом»
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Защитник Райан Мёрфи подписал контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальной странице «красных крыльев» в «Твиттере».

Срок соглашения рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Мёрфи выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо» на правах аренды из «Вегас Голден Найтс». Он провёл 12 матчей в составе клуба КХЛ и набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+4».

В его активе также 37 встреч в АХЛ за «Хендерсон», в которых он набрал 27 (5+22) баллов.

Напомним, в НХЛ Мёрфи в 175 матчах набрал 43 (8+35) очка при общем показателе полезности «-27».

В минувшем сезоне в Национальной хоккейной лиге «Ред Уингз» заняли седьмое место в таблице Центрального дивизиона и не вышли в плей-офф. Команда набрала 51 очко в 56 встречах «регулярки».

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